На Київщині стався вибух боєприпасів під час транспортування залізницею — ЗМІ

14 вер 2025, 10:01
На Київщині стався вибух боєприпасів у районі села Калинівка. Детонація почалася під час перевезення їх залізницею.

Про це повідомляє «Дзеркало тижня» із посиланням на джерела. Видання пише, що в момент події, поряд за маршрутом рухався поїзд Харків — Перемишль. Внаслідок вибуху пошкоджено контактну мережу, через що склад екстрено зупинився.

