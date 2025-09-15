Дональд Трамп заявил о «безграничной ненависти» между Владимиром Зеленским и Владимиром Путином. Фото:

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловився про можливий саміт з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.

Американський лідер вважає, що йому доведеться втрутитися у прямі мирні переговори між президентом України та російським диктатором через їхню «безмежну ненависть» один до одного. Також Трамп наголосив, що війну РФ проти України виявилося закінчити важче, ніж він думав. Про це він заявив під час розмови з журналістами, передає Fox News.

Гадаю, мені доведеться говорити самому, бо вони ненавидять один одного. Вони так ненавидять один одного, що не можуть дихати. Тож мені доведеться втрутитися, — зазначив він.

Президент США також упевнений, що в майбутньому переговори між Україною та Росією відбудуться. І додав, що він також візьме в них участь, бо «вони не здатні розмовляти один з одним».

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський хоче миру, а бажання глави РФ Володимира Путіна завершити війну проти України залишається під питанням. І тому Сполученим Штатам доведеться діяти дуже жорстко.

Джерело: Fox News