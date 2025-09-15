Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне активно используют опасные химические вещества, фото:

Рашисты активизируют использование химических веществ на сложных направлениях — ВСУ

15 сен 2025, 18:27
999

Російські загарбники використовують небезпечні хімічні речовини, щоб «викурити» українських військових з оборонних позицій.

Про це під час брифінгу розповів начальник відділу цивільного захисту управління РХБ-захисту командування Сил підтримки ЗСУ полковник Артем Власюк, повідомляє видання LIGA.net.

За його словами, противник активізує застосування хімречовин саме в тих напрямках, де веде наступальні й штурмові дії та де йому найважче пробити українську оборону:

  • ці речовини змушують військовослужбовців покидати укриття — траншеї та бліндажі;
  • агресивні хімікати також тимчасово виводять з ладу органи чуття військових безпосередньо в траншеях — вони не бачать, не можуть правильно працювати зі зброєю і змушені припиняти виконання завдань.

Він зазначив, що вже зафіксовано майже 11 тис. випадків застосування небезпечних хімічних речовин проти українських військових:

  • частина інцидентів ідентифікована як використання подразливих агентів — зокрема сльозогінних, інші випадки поки залишаються невстановленими;
  • близько 55% випадків декларуються як застосування невідомих хімічних речовин через обмеження в моменті фіксації й відсутність негайного лабораторного підтвердження;
  • зафіксовані типи атак охоплюють і застосування гранат, і скидні пристрої, що могли містити аміак чи хлор, але остаточні висновки роблять після відбору проб і дослідження мобільними групами хімічної розвідки.

За словами Власюка, найкращий спосіб захисту — це звичайний протигаз. Він додав, що нині кожен військовослужбовець забезпечений протигазом, а також діють підрозділи та служби, які здійснюють розвідку й відбір проб.

Джерело: LIGA.net

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров