Росіяни активно використовують небезпечні хімічні речовини

Російські загарбники використовують небезпечні хімічні речовини, щоб «викурити» українських військових з оборонних позицій.

Про це під час брифінгу розповів начальник відділу цивільного захисту управління РХБ-захисту командування Сил підтримки ЗСУ полковник Артем Власюк, повідомляє видання LIGA.net.

За його словами, противник активізує застосування хімречовин саме в тих напрямках, де веде наступальні й штурмові дії та де йому найважче пробити українську оборону:

ці речовини змушують військовослужбовців покидати укриття — траншеї та бліндажі;

агресивні хімікати також тимчасово виводять з ладу органи чуття військових безпосередньо в траншеях — вони не бачать, не можуть правильно працювати зі зброєю і змушені припиняти виконання завдань.

Він зазначив, що вже зафіксовано майже 11 тис. випадків застосування небезпечних хімічних речовин проти українських військових:

частина інцидентів ідентифікована як використання подразливих агентів — зокрема сльозогінних, інші випадки поки залишаються невстановленими;

близько 55% випадків декларуються як застосування невідомих хімічних речовин через обмеження в моменті фіксації й відсутність негайного лабораторного підтвердження;

зафіксовані типи атак охоплюють і застосування гранат, і скидні пристрої, що могли містити аміак чи хлор, але остаточні висновки роблять після відбору проб і дослідження мобільними групами хімічної розвідки.

За словами Власюка, найкращий спосіб захисту — це звичайний протигаз. Він додав, що нині кожен військовослужбовець забезпечений протигазом, а також діють підрозділи та служби, які здійснюють розвідку й відбір проб.

Джерело: LIGA.net