Російські загарбники щодня використовують хімічну зброю. Фото:

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Окупанти активно застосовують проти бійців Сил оборони боєприпаси з хімічною зброєю.

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У південних областях противник щодня застосовує боєприпаси з отруйними речовинами. Так, з 536 боєприпасів, які ворог 10 серпня скинув з коптерів, 11 були з отруйними речовинами. Цю інформацію передають Силам підтримки, які досліджують кожен такий випадок. Далі про це дізнаються міжнародні організації. Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій заявив в ефірі телемарафону.

Також він додав, що у зоні відповідальності «Таврії» використання росіянами дронів уже зрівнялося з артилерією за кількістю застосувань. Різниця полягає лише в тому, що БпЛА може скинути один снаряд, а артилерія вистрілює відразу декілька.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявляли, що росіяни продовжують застосовувати боєприпаси, які містять небезпечні хімічні речовини, чим порушує «Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення», а також закони та звичаї ведення війни.