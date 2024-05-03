рф активізувала застосування хімічної зброї в Україні. Фото:

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Ракурс

Російська армія застосувала в Україні майже 2 тис. боєприпасів з хімічною зброєю.

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У квітні українські військові зафіксували 444 випадки застосування ворогом боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних речовин. Це на 71 випадок більше, ніж у березні цього року. Основним способом доставки є використання дронів переважно зі скидом К-51. Про це Генеральний штаб ЗСУ 3 травня повідомив у Facebook.

Зазначається, що за період з лютого 2023 року по квітень 2024 року було зафіксовано 1 тис. 891 випадок застосувань російською федерацією хімічної зброї.

Противник продовжує застосовувати боєприпаси, які містять небезпечні хімічні речовини, чим порушує «Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення», а також закони та звичаї ведення війни, — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, 1 травня Державний департамент США ввів санкції проти росії за застосування хімічної зброї в Україні. Вашингтон визнав, що окупанти застосували хімічну зброю хлорпікрин проти українських військ у порушення Конвенції про заборону хімічної зброї.