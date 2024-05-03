Володимир Зеленський у Хмельницькому. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n194977-ukrayina-pered-novym-etapom-viyny-zelenskyy-pro-novyy-nastup-rosiyi.html

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Україна стоїть перед новим етапом війни з російською федерацією.

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Країна-агресор планує розширити наступальні дії. Український народ та союзники повинні зробити усе можливе, аби зірвати плани агресора. Важливо довести, що ворог не зможе досягти своїх цілей. Про це глава держави заявив під час робочої поїздки до Хмельницької області, повідомили в ОП.

Сьогодні вже 800-й день війни. Це надзвичайно складний та жорсткий шлях, який довелося пройти нашій державі, і шлях, який ще потрібно пройти, щоб завершити війну на справедливих умовах, на умовах України. Зараз ми перед новим етапом війни. Окупант готується до спроби розширити наступальні дії, — зазначив він.

Також Зеленський зустрівся з прикордонниками та вручив їм нагороди. У Хмельницькому президент призначив очільника обласної адміністрації Сергія Тюріна. Крім того, в області презентували економічну платформу «Зроблено в Україні».

Нагадаємо, 30 квітня в американському Інституті вивчення війни заявили, що російське командування обирає напрямок для нового наступу.

У Кремлі обирають, чи варто продовжувати просуватися на захід до своєї заявленої оперативної мети в Покровську. Не виключено, що ворог спробує просунутися на північ для проведення можливих додаткових наступальних операцій із російськими силами в районі Часового Яру.