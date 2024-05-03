Усі чоловіки від 18 до 60 років мають оновити дані в ТЦК. Фото:

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Усі українські чоловіки від 18 до 60 років зобов’язані оновити свої дані в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

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Це зобов’язує зробити український закон про мобілізацію, який набере чинності 18 травня. На військовому обліку повинні перебувати всі — непридатні, обмежено придатні та придатні. Про це представник Генерального штабу ЗСУ, полковник Юрій Глущенко заявив в інтерв’ю Radio NV.

Це тісно пов’язано з тим, що у нас у країні зараз введено правовий режим воєнного стану, оголошена мобілізація і держава повинна знати кількість людей, які перебувають у неї на військовому обліку. Попри те, що він придатний або обмежено придатний, непридатний до військової служби, — зазначив він.

Всю інформацію внесуть до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Дані нею користуватиметься ТЦК.

Глущенко додав, що термін дійсності висновку ВЛК становить один рік.

Нагадаємо, Міноборони опублікувало список захворювань, за якими визначатимуть придатність чи не придатність до військової служби. Придатними, будуть визнані військовозобов’язані після вилікуваного туберкульозу, з безсимптомним носійством ВІЛ, з закритою черепно-мозковою травмою.

Джерело: Radio NV