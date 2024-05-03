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Опубліковано список хвороб, з якими візьмуть у ЗСУ. Фото:
Мобілізація — опубліковано список хвороб, з якими візьмуть у ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n194972-mobilizaciya-opublikovano-spysok-hvorob-z-yakymy-vizmut-u-zsu.htmlРакурс
Список захворювань, за якими визначатимуть придатність чи не придатність до військової служби, з’явився у мережі.
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Тепер чоловіки з легкими психічними проявами, розумовою відсталістю, ВІЛ та раком визнаються придатними для військової служби у тилу. Відповідний наказ Міноборони України від 27 квітня опублікований на сайті Верховної Ради.
Придатними, будуть визнані військовозобов’язані після вилікуваного туберкульозу, з безсимптомним носійством ВІЛ, з закритою черепно-мозковою травмою.
У військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах, медичних підрозділах зможуть служити чоловіки з легкими психічними проявами, з прогресуючою хворобою, спричиненою ВІЛ, з раком губи та шкіри.
Непридатними до служби в армії будуть визнані українці з шизофренією, шизотиповими та афективними розладами. Таких осіб виключатимуть з військового обліку.
Тимчасово непридатні, які потребують лікування, будуть визнані громадяни, зокрема з інфекційними хворобами, що передаються статевим шляхом.
Військовозобов’язані, які раніше мали статус обмежено придатних, повинні будуть знову пройти військово-лікарську комісію до 4 лютого 2025 року.
З повним списком, можна ознайомитись тут.
Нагадаємо, новий закон про мобілізацію в Україні набере чинності з 18 травня. Українські чоловіки від 18 до 60 років повинні під час воєнного стану мати при собі військово-облікові документи та пред’явити їх уповноваженим особам. Крім того, військовозобов’язані також зобов’язані прибути у збірні пункти за викликом або повісткою.