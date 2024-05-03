США передадуть Україні новітні ударні дрони. Фото:

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Сполучені Штати Америки передадуть Україні новітні ударні дрони.

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Американська компанія Feloni Aero оголосила про запуск нової лінійки БпЛА, призначених для «зміцнення обороноздатності України». Йдеться про дрони Felon 1.0 із системою озброєння калібру 5,56 мм і FelonX, який озброєний ракетою Spike. Про це 3 травня повідомило видання Defence Industry Europe.

Зазначається, що безпілотник Felon 1.0 озброєний гарматою 5,56 мм і призначений для отримання переваги в небі. Він корисний для розвідувальних або контртерористичних операцій, а також охорони периметра.

А БпЛА FelonX має на борту протитанкову ракету Spike. Цей боєприпас є досить ефективним протитанковим засобом ізраїльського виробництва, який конкурує з такими системами, як Javelin.

Нагадаємо, 30 квітня Латвія затвердила для України нову партію військової допомоги, до якої увійдуть зенітні установки близького радіусу дії (ймовірно, йдеться про MANTIS NBS C-RAM), розвідувальні та інші БпЛА, а також технічне спорядження для ППО.

Джерело: Defence Industry Europe