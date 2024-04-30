Російське командування роздумує над кількома тактичними напрямками для наступу. Фото:

https://racurs.ua/ua/n194852-komanduvannya-rf-rozdumuie-nad-kilkoma-taktychnymy-napryamkamy-dlya-nastupu-isw.html

Ракурс

Російське командування обирає напрямок для нового наступу.

.

Окупаційна армія проводить наступальні операції в районі Кераміка з метою просування в напрямку Архангельського. Також ворожі підрозділи намагаються йти вперед на захід з району Очеретине в напрямку Сокола і на південний захід у напрямку Новопроківське-Новоселівка Перша. Про це заявили декілька військових блогерів, заявили в Інституті вивчення війни.

В ISW вважають, що стабілізація загарбників свого виступу на північний захід від Авдіївки ставить ворога перед вибором. Зараз кремлівське командування обирає, чи варто продовжувати просуватися на захід до своєї заявленої оперативної мети в Покровську. Або ж росіяни спробують просунутися на північ для проведення можливих додаткових наступальних операцій із російськими силами в районі Часового Яру.

Нагадаємо, 28 квітня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що підрозділи української армії відійшли західніше населених пунктів Бердичі, Семенівка та Новомихайлівка в Донецькій області. Це було зроблено для збереження життів особового складу.