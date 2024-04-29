Пукнути у дерево - Фіцо про 4 млн євро, які словаки зібрали на закупівлю снарядів для України

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що 4 млн євро, які словаки зібрали на закупівлю боєприпасів для України, усе одно «не змінять ситуації» і використав чеське порівняння, що означає «пукнути у дерево».

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Він додав, що гроші, які виділяє США та ЄС на військову підтримку України «нічого не змінять».

Через рік-два буде так само — усі гроші будуть витрачені, можливо, щось розкрадуть, але в Україні нічого не зміниться, і ми будемо там, де є. Це моя позиція. Тому я все одно буду віддавати перевагу мирному розв’язанню, припиненню вогню за будь-яку ціну, — сказав прем'єр

Зокрема, Фіцо вжив фразу prd do Stromovky («пердіння у Стромовці»), коли згадав про зібрані словаками кошти.

Українською це можна передати словосполученням «крапля в морі», — повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Denik N.

Раніше майже 60 тис. громадян Словаччини задонатили 4 млн євро на снаряди для України.

Попри брехню і маніпуляції путінських посіпак, неймовірну кількість дезінформації та потужні інформаційні атаки, словаки, які хотіли розібратися, дуже чітко зрозуміли, чия правда і кого треба підтримати у цій війні.

Взимку Чехія заявила, що знайшла боєприпаси для України і почала збір коштів, аби їх викупити. До збору долучилися понад 15 країн світу, але не Словаччина.

Восени 2023 року і зовсім нещодавно на початку квітня Словаччина зробила два кроки у бік перетворення на авторитарну та антизахідну країну. Восени в уряд повернувся колишній комуніст, а тепер проросійський політик Роберт Фіцо й розпочав так звану «орбанізацію» Словаччини. Віктор Орбан, прізвище якого часто в Україні вживають як матюк, — кращий дружаня та союзник Фіцо у Європі.

А 6 квітня перемогу на президентських виборах здобув Петер Пеллегріні — людина коаліції партій на чолі з Фіцо. Прозахідна опозиція програла, і Словаччина здатна перетвориться на відверто антизахідну країну.

Тепер словацька влада отримала такого ляпаса від власного народу — зібрані мільйони євро, щоб убивати росіян.

Задонатив на снаряди для України й Отто Сімко. Йому 99. Учасник Словацького національного повстання 1944 року.

Саме випадкова розмова словацького ветерана з журналістом народила ідею спробувати зібрати гроші для допомоги Києву.

Я пережив Голокост у партизанському русі. Там ми воювали проти німецької окупації. Було неможливо з ними домовлятися, треба було перемогти їх. Цей досвід у Другій світовій війні діє і сьогодні для України, — сказав Отто.

Він передав свою пенсію на закупівлю снарядів, щоб показати, що не всі словаки такі, як їхній прем'єр, путінська підстилка, Фіцо.

росію потрібно вигнати з України, щоб можна говорити про мир на умовах, які відповідають українській незалежності, — сказав мудрий Отто Сімко.