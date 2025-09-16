На Киевщине из-за утренней атаки дронов горят склады логистического центра (ФОТО)https://racurs.ua/n209111-na-kievschine-iz-za-utrenney-ataki-dronov-goryat-sklady-logisticheskogo-centra-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 вересня, атакували дронами населені пункти Київської області.
У регіоні працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.
Постраждалих серед населення немає. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено, — зазначив він. — Наслідки ворожої атаки фіксуються у Фастівському районі.
Зазначається, що вночі рятувальники ліквідували пожежу автомобілів на території торговельного центру. Під час гасіння загоряння ворог атакував повторно — було пошкоджено два автомобілі ДСНС, особовий склад не постраждав.
Вранці рашисти здійснили нову атаку — сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру, на місці працюють рятувальники.
Усього в районі пошкоджено 4 приватні будинки, складське приміщення, 14 вантажних та 9 легкових автомобілів, — розповів Калашник.