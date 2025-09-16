Последствия российской воздушной атаки 16 сентября в Киевской области, фото: Киевская ОВА

https://racurs.ua/n209111-na-kievschine-iz-za-utrenney-ataki-dronov-goryat-sklady-logisticheskogo-centra-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 вересня, атакували дронами населені пункти Київської області.

У регіоні працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Постраждалих серед населення немає. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено, — зазначив він. — Наслідки ворожої атаки фіксуються у Фастівському районі.

Зазначається, що вночі рятувальники ліквідували пожежу автомобілів на території торговельного центру. Під час гасіння загоряння ворог атакував повторно — було пошкоджено два автомобілі ДСНС, особовий склад не постраждав.

Вранці рашисти здійснили нову атаку — сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру, на місці працюють рятувальники.