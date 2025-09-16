Новости
Последствия российской атаки в Киевской области в ночь на 16 сентября, фото: ГСЧС

Россияне ударили по спасателям, тушившим пожар на Киевщине (ФОТО)

16 сен 2025, 09:33
Російські загарбники повторно атакували об'єкт, на якому працювали рятувальники на Київщині.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що в ніч на 16 вересня внаслідок ворожої атаки БПЛА виникла пожежа на території автомобільної стоянки торгівельного центру.

Під час гасіння пожежі агресор повторно вдарив по об'єкту, внаслідок чого пошкоджено два пожежно-рятувальних автомобілі, — вказано в повідомленні. — Пожежу ліквідовано. Працювали 13 рятувальників та 3 одиниці техніки.

Наслідки російської атаки на Київщині в ніч на 16 вересня, фото: ДСНС

Нагадаємо, 14 вересня росіяни цілеспрямовано вдарили по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на об'єкті критичної інфраструктури на Чернігівщині. В результаті довелося госпіталізувати чотирьох рятувальників.

Источник: Ракурс


