Последствия российской атаки в Киевской области в ночь на 16 сентября, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n209109-rossiyane-udarili-po-spasatelyam-tushivshim-pojar-na-kievschine-foto.html

Ракурс

Російські загарбники повторно атакували об'єкт, на якому працювали рятувальники на Київщині.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що в ніч на 16 вересня внаслідок ворожої атаки БПЛА виникла пожежа на території автомобільної стоянки торгівельного центру.

Під час гасіння пожежі агресор повторно вдарив по об'єкту, внаслідок чого пошкоджено два пожежно-рятувальних автомобілі, — вказано в повідомленні. — Пожежу ліквідовано. Працювали 13 рятувальників та 3 одиниці техніки.

Нагадаємо, 14 вересня росіяни цілеспрямовано вдарили по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на об'єкті критичної інфраструктури на Чернігівщині. В результаті довелося госпіталізувати чотирьох рятувальників.