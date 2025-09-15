Враг обстрелял пожарных в Черниговской области. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n209086-vrag-obstrelyal-pojarnyh-na-chernigovschine-chetvero-ranenyh.html

Ракурс

Російська армія атакувала вогнеборців у Чернігівській області.

У неділю, 14 вересня, окупанти вдарили дронами по підприємству критичної інфраструктури у Ніжинському районі. Другий удар ворог здійснив, коли на обєкт прибули рятувальники. Четверо співробітників постраждали, їх довелося госпіталізувати. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій поінформувала в соцмережах.

У ДСНС називають удар по рятувальниках цілеспрямованим.

росіяни цілеспрямовано вдарили по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на об'єкті критичної інфраструктури, що спалахнула внаслідок атаки БпЛА у Ніжинському районі на Чернігівщині, — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 8 вересня російська армія завдала удару по житловому сектору Білопільської громади На Сумщині. І коли на місце події прибули рятувальники, росіяни повторно вдарили й по них. Двоє вогнеборців були травмовані, а пожежний автомобіль пошкоджено.

Того ж дня в Краматорську на Донеччині окупанти обстріляли пожежників, які гасили загоряння в житловому будинку. Внаслідок влучання ворожого безпілотника було пошкоджено пожежний автомобіль, але з вогнеборців ніхто не постраждав.