Наслідки російської атаки на Київщині в ніч на 16 вересня, фото: ДСНС
Росіяни вдарили по рятувальниках, які гасили пожежу на Київщині (ФОТО)
Російські загарбники повторно атакували об'єкт, на якому працювали рятувальники на Київщині.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що в ніч на 16 вересня внаслідок ворожої атаки БПЛА виникла пожежа на території автомобільної стоянки торгівельного центру.
Під час гасіння пожежі агресор повторно вдарив по об'єкту, внаслідок чого пошкоджено два пожежно-рятувальних автомобілі, — вказано в повідомленні. — Пожежу ліквідовано. Працювали 13 рятувальників та 3 одиниці техніки.
Нагадаємо, 14 вересня росіяни цілеспрямовано вдарили по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на об'єкті критичної інфраструктури на Чернігівщині. В результаті довелося госпіталізувати чотирьох рятувальників.