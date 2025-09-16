На Фастовщине продолжается ликвидация масштабного пожара в складском здании, фото: ГСЧС

На Київщині триває ліквідація пожежі в складській будівлі у Фастівському районі, яка виникла внаслідок російського удару БПЛА сьогодні, 16 вересня.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що до робіт залучені значні сили та техніка ДСНС, працює авіація та спеціалізована робототехніка.

Гасіння пожежі ускладнюється щільним завантаженням складів, тому додатково допомагають добровольчі пожежні формування, представники Українського Червоного Хреста та допоміжна техніка, — розповіли у ДСНС.

Також у Фастівському районі вже ліквідували пожежу на промисловому об'єкті, що виникла через нічну російську атаку.

Очільник Київської ОВА Микола Калашник у своєму Telegram-каналі повідомив, що через пожежі може спостерігатися забруднення повітря у Фастівському районі.

Не перебувайте в районі пожежі. Якщо відчуваєте запах гару, рекомендуємо обмежити перебування на свіжому повітрі, не провітрювати оселі, пити більше води. Якщо є очищувач повітря, то варто увімкнути його на максимальний режим, — наголосив він. — Особливу увагу цим порадам слід приділити людям із хворобами дихальної та серцево-судинної систем.

Калашник зазначив, що радіаційний фон в області залишається в нормі.