Массовые задержки поездов фиксируются в Украине из-за атаки россиян по подстанциям. Фото: УЗ

https://racurs.ua/n209135-massovye-zaderjki-poezdov-nabludautsya-v-ukraine-iz-za-ataki-rf-po-podstanciyam.html

Ракурс

Армія РФ вночі 17 вересня здійснила комплексну атаку по підстанціях «Укрзалізниці».

Наразі фіксуються затримки пасажирських поїздів одеського та дніпровського напрямку. Частина рейсів прямують зміненими маршрутами, вже задіяно 20 резервних тепловозів. Низку поїздів диспетчери зупиняли на безпечній відстані від зони ураження. Про це «Укрзалізниця» повідомила у Facebook.

У компанії зазначили, що в Хелмі та Перемишлі перебувають на зв’язку з диспетчерськими командами іноземних залізниць та координують пересадки, очікування поїздів та пришвидшений прикордонний контроль.

У приміському сполученні також будуть затримки, крім того, скасували п’ять ранкових рейсів — їх неможливо виконати. Так, скасовано рейси:

№ 6501/6592 Знамʼянка — ім. Шевченка — Черкаси;

№ 6503 Знамʼянка — Миронівка;

№ 6331 Знамʼянка — Помічна;

№ 6332 Колосівка — Знамʼянка скорочено до ст. Кропивницький;

№ 6036 Помічна — Знамʼянка скорочено маршрут до ст. Сахарна.

Залізничники відзначили, що триває робота над відновленням живлення для засобів сигналізації, наразі рух налагоджено в резервному форматі.

Нагадаємо, 15 вересня голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський заявляв, що росіяни з липня розпочали хвилю масованих атак на залізничну інфраструктуру України. Окупанти вони намагаються зруйнувати ключові вузлові станції.