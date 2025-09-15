Рашисти активізували удари по залізничній інфраструктурі України, фото: Wikimedia Commons

Росіяни з липня розпочали хвилю масованих атак на залізничну інфраструктуру України — вони намагаються зруйнувати ключові вузлові станції.

Про це в коментарі агентству «Укрінформ» повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

Він зазначив, що рашисти насправді атаки ніколи не спиняли — ще у 2022 році були такі жахливі удари, як по вокзалу станції Краматорськ. Зараз ці удари носять ще більш системний характер.

Шахеди" масовано атакують наші ключові станції. Прикладами є атаки на станцію Лозову, на станцію Синельниково, на станцію Козятин. Тобто практично по всій країні вони б’ють по вузлових станціях, — зазначив Перцовський.

Він додав, що йдеться про комплексні атаки, коли під удар потрапляють і енергетичні підстанції, і локомотивні депо, і пасажирські вокзали.

Ворог б'є так, щоб, по суті, вузол був зруйнований, — зазначив Перцовський.

Перцовський також наголосив на героїзмі співробітників «Укрзалізниці», які не бояться повторних ударів росіян, виходять і відновлюють інфраструктуру:

Навіть коли ключові вузлові станції під атакою, ми не скасовуємо поїзди. Ми знаходимо можливості зміни в розкладу, але завжди їдемо. І це відзначають українці. Дякують залізничникам за таку витривалість.

