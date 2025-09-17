Партизаны устроили диверсию на железной дороге. Фото: АТЭШ

Партизанський рух в Росії продовжує влаштувати диверсії на важливих об'єктах.

Агенти руху опору «АТЕШ» здійснили диверсію на залізниці біля Єкатеринбурга, пошкодивши релейне обладнання. Це спричинило збій руху ешелонів усіма стратегічними напрямами. Про це партизани 17 вересня повідомили у Telegram.

Зазначається, що через цей залізничний вузол росіяни перекидають на фронт в Україні боєприпаси, військову техніку, пальне та особовий склад. Також цією залізницею доставляються вантажі на заводи та склади на півночі та сході Росії. Тепер військові склади простоюють, що завдає шкоди тилу окупантів.

«Атеш» показує, що ми можемо бити по серцю військової машини, і ворог ніде не може відчувати себе в безпеці, — наголосили в русі опору.

Нагадаємо, 2 вересня партизани руху «АТЕШ» провели диверсію на залізниці біля Дебальцевого на Донеччині. Рух опору обрав цю точку для атаки, бо цим маршрутом регулярно проходять склади з паливом, боєприпасами та технікою армії РФ.