Авиация РФ атаковала Ингулец в Херсонской области — четверо раненых

Авиация РФ атаковала Ингулец в Херсонской области. Фото:

https://racurs.ua/n209142-aviaciya-rf-atakovala-ingulec-v-hersonskoy-oblasti-chetvero-ranenyh.html

Ракурс

Російська авіація атакувала Інгулець Дарʼївської громади на Херсонщині.

У середу, 17 вересня, російська керована авіаційна бомба вибухнула на території населеного пункту. Постраждали внаслідок цього троє дорослих та дитина, які на момент атаки перебували вдома. Контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми діагностували у жінок 69, 35 та 64 років, а також трирічної дівчинки. Про це керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Усіх потерпілих доставили до лікарень у середньому стані тяжкості. Вони вже отримують необхідну медичну допомогу.

А минулої доби, як поінформували в ОВА, росіяни з артилерії та авіації атакували 33 населені пункти та Херсон. Ворог цілив по критичній та соціальній інфраструктурі й житлових кварталах.

Зафіксовані пошкодження дев’яти багатоповерхових та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарські споруди, приватні гаражі та автомобілі. Одна людина вчора загинула, а 11 дістали поранення.

Нагадаємо, 17 вересня російські загарбники атакували маршрутку у Василівському районі Запоріжжі. У Приморському ворожий FPV-дрон влучив у припаркований транспортний засіб. Поранено одну особу, якій надають необхідну медичну допомогу.