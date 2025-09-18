Рада приняла закон, упрощающий ввоз транспорта гуманитарных организаций

Ракурсhttps://racurs.ua/
Рада поддержала законопроект, регулирующий правила использования транспорта гуманитарных организаций, фото: Александр Горенюк
Верховна Рада сьогодні, 18 вересня, голосами 276 народних обранців прийняла в цілому законопроект № 12010 «Про внесення змін до статті 6 та статті 15 Закону України «Про гуманітарну допомогу», який встановлює правила використання та передачі транспортних засобів гуманітарних організацій, ввезених для гуманітарного реагування.
Про це повідомляється на сайті Ради.
Цей законопроект:
- чітко визначає поняття «гуманітарне реагування», «гуманітарна організація» та «верифікована гуманітарна організація»;
- передбачає відповідальність за нецільове використання транспорту, що має служити виключно для гуманітарних завдань.
Зазначається, що в умовах воєнного стану Україна отримує значну кількість благодійної та гуманітарної допомоги від вітчизняних та міжнародних донорів, яка спрямовується на критичні потреби:
- забезпечення діяльності підприємств критичної інфраструктури;
- перевезення пасажирів;
- проведення гуманітарної та медичної евакуації;
- заходи, що безпосередньо підсилюють обороноздатність країни.
Головна мета з закону — створити правові підстави для оперативного забезпечення гуманітарних організацій транспортом, необхідним для виконання їхньої статутної діяльності у воєнний час. Зміни, які вносяться до законодавства, покликані зробити процес ввезення та використання транспорту більш прозорим і контрольованим.