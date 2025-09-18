Рада прийняла закон, який спрощує ввезення транспорту гуманітарних організацій

Рада підтримала законопроект, який врегульовує правила використання транспорту гуманітарних організацій, фото: Олександр Горенюк

Верховна Рада сьогодні, 18 вересня, голосами 276 народних обранців прийняла в цілому законопроект № 12010 «Про внесення змін до статті 6 та статті 15 Закону України «Про гуманітарну допомогу», який встановлює правила використання та передачі транспортних засобів гуманітарних організацій, ввезених для гуманітарного реагування.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Цей законопроект:

чітко визначає поняття «гуманітарне реагування», «гуманітарна організація» та «верифікована гуманітарна організація»;

передбачає відповідальність за нецільове використання транспорту, що має служити виключно для гуманітарних завдань.

Зазначається, що в умовах воєнного стану Україна отримує значну кількість благодійної та гуманітарної допомоги від вітчизняних та міжнародних донорів, яка спрямовується на критичні потреби:

забезпечення діяльності підприємств критичної інфраструктури;

перевезення пасажирів;

проведення гуманітарної та медичної евакуації;

заходи, що безпосередньо підсилюють обороноздатність країни.

Головна мета з закону — створити правові підстави для оперативного забезпечення гуманітарних організацій транспортом, необхідним для виконання їхньої статутної діяльності у воєнний час. Зміни, які вносяться до законодавства, покликані зробити процес ввезення та використання транспорту більш прозорим і контрольованим.