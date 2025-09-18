Бывшего нардепа Вадима Новинского заочно взяли под стражу. Фото:

Печерський районний суд Києва 15 вересня заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екс-нардепу кількох скликань, обраному від партії «Опозиційний блок». Наразі Новинський переховується закордоном. Про арешт 18 вересня повідомило Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що ще з 2014 року Новинський просував російські наративи через інтерв’ю у медіа, публічних виступах, а також у дописах на власному сайті та у соціальних мережах. Політик намагався сформувати серед українців проросійські настрої й виправдовувати війну РФ проти України.

Слідство заявляє, що також Новинський виконував вказівки глави РПЦ патріарха Кирила й підтримував з ним тісне спілкування з ним. В Україні екс-нардеп був «куратором» від Російської православної церкви.

У ДБР кажуть, що призначені слідством комплексні психолого-лінгвістичні експертизи підтвердили факти його діяльності в інтересах країни-агресора.

Нагадаємо, у червні правоохоронці повідомили про підозру колишньому парламентарю від забороненої проросійської партії «Опозиційний блок», який раніше також входив до складу «Партії регіонів». Новинському інкримінують ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах — ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.