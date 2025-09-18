Верховная Рада поддержала закон о безопасности в украинских школах. Фото:

https://racurs.ua/n209183-rada-podderjala-zakon-o-bezopasnosti-v-ukrainskih-shkolah.html

Ракурс

Закон про безпеку в школах України ухвалила Верховна Рада.

У четвер, 18 вересня, український парламент в другому читанні та в цілому ухвалив проект закону № 11543 про запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти. Свої голоси за цей документ віддали 274 народні депутати. Про це повідомляється на сайті ВРУ.

Закон передбачає, що керівник закладу загальної середньої освіти повинен проводити профілактичну діяльність серед учнів, щоб запобігти вчиненню ними правопорушень.

Засновник закладу повинен організувати низку безпекових заходів, зокрема:

визначати правила перебування людей на території та у приміщеннях закладу освіти;

огородити територію закладу;

облаштовувати заклад технічними засобами охорони, зокрема системами термінового виклику поліції.

Закон робить обов’язковим дотримання правил перебування людей на території та в приміщеннях школи. Ця заборона стосується людей у стані спʼяніння, людей з небезпечними предметами та речовинами, а також людей з тваринами (крім таких, що використовуються в освітньому або виховному процесі).

До охорони шкіл забороняється набирати:

людей з непогашеною і незнятою судимістю;

винних у правопорушеннях проти статевої свободи та недоторканності;

оштрафованих за булінг, домашнє насильство чи невиконання обовʼязків з догляду за дітьми.

