Украинская ПВО ночью обезвредила 71 из 86 дронов. Фото:

https://racurs.ua/n209193-ukrainskaya-pvo-nochu-obezvredila-71-iz-86-dronov-byli-popadaniya-v-shesti-mestah.html

Ракурс

Російська армія запустила майже 90 безпілотників по Україні.

У ніч на 19 вересня країна-агресор атакувала 86-ма ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів із чотирьох напрямків. До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили в Telegram.

Наразі відомо про знешкодження 71 безпілотника на півночі, сході та в центрі країни. У шести локаціях влучили 15 російських «Шахедів», а на двох локаціях впали уламки дронів.

У Повітряних силах заявили, що ворожа атака триває. З північного напрямку залетіла нова група ворожих БпЛА.

Президент Володимир Зеленський поінформував, що під ударом були Донеччина, Київщина та столиця, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Дніпровщина. Росіяни цілили в інфраструктуру та підприємства. У місті Павлоград Дніпропетровської області поранення дістали двоє осіб.

На столі — масштабні угоди щодо дронів та закупівлі зброї, які Україна запропонувала Америці. Потрібні рішучі дії, щоб Росія зрештою теж погодилася на дипломатію, — написав глава держави у Telegram.

У Києві, як поінформував голова КМВА Тимур Ткаченко, в Шевченківському районі через падіння уламків пошкоджена тролейбусна мережа. А міський голова столиці Віталій Кличко зазначив, що зафіксовано падіння уламків дрона в Соломʼянському районі.

Також внаслідок обстрілу можливі перебої з оплатою карткою та валідацією квитків у швидкісному трамваї та фунікулері, оскільки було пошкоджено канал підключення до оператора телекомунікаційної мережі, яка надає послуги КП «Київпастранс».

Нагадаємо, в ніч на 18 вересня російські загарбники атакували Україну загалом 75 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів. ППО збила й подавила 48 ворожих БПЛА, але було зафіксовано влучання 26 ударних дронів на шести локаціях.