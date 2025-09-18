Наслідки російської повітряної атаки на Київщині, фото: Микола Калашник

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 вересня (із 21.00 17 вересня) атакували Україну загалом 75 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (понад 40 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Орла, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09.00:

протиповітряною обороною збито/подавлено 48 ворожих БПЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни;

зафіксовано влучання 26 ударних БПЛА на шести локаціях.

Так, очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив у своєму Telegram-каналі, що в області вночі працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.

Зазначається, що постраждалі серед населення відсутні, влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено.

Проте в двох районах зафіксовано наслідки ворожої атаки: