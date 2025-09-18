Новости
Последствия российской воздушной атаки в Киевской области, фото: Николай Калашник

75 БПЛА атаковали Украину в ночь на 17 сентября — зафиксированы попадания на шести локациях (ИНФОГРАФИКА)

18 сен 2025, 11:53
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 вересня (із 21.00 17 вересня) атакували Україну загалом 75 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (понад 40 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Орла, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 48 ворожих БПЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни;
  • зафіксовано влучання 26 ударних БПЛА на шести локаціях.

Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

Так, очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив у своєму Telegram-каналі, що в області вночі працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.

Зазначається, що постраждалі серед населення відсутні, влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено.

Проте в двох районах зафіксовано наслідки ворожої атаки:

  • у Бориспільському районі рятувальники локалізували пожежу складських приміщень;
  • у Бучанському районі унаслідок атаки сталося загоряння нежитлового приміщення на площі 100 кв. м. Пожежа ліквідована. Також пошкоджено приватний будинок та легковий автомобіль.

Наслідки російської повітряної атаки на Київщині, фото: Микола Калашник

