Росіяни атакували залізничну інфраструктуру у Миргородському районі, фото: Wikimedia Commons

Рашисти атакували залізничну інфраструктуру Полтавщини, виникли пожежі

18 вер 2025, 09:37
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 вересня, атакували залізничну інфраструктуру у Миргородському районі Полтавської області.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Полтавської ОВА.

Вночі ворог атакував залізничну інфраструктуру у Миргородському районі. «У результаті виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС. Одна людина травмована, — вказано в повідомленні.

Прес-служба «Укрзалізниці» повідомляє, що внаслідок нічного обстрілу Полтавщини та тимчасового знеструмлення кількох дільниць у регіоні було задіяно резервні тепловози. Сталася затримка кількох пасажирських поїздів.

Станом на 07.00 пошкодження локалізовано, а напругу подано — поїзди (в тому числі приміські електропоїзди) надалі рухатимуться своїм ходом, — зазначили у компанії.

Джерело: Ракурс


