Рашисты атаковали железнодорожную инфраструктуру Полтавщины, возникли пожары

Россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру в Миргородском районе, фото: Wikimedia Commons

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 вересня, атакували залізничну інфраструктуру у Миргородському районі Полтавської області.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Полтавської ОВА.

Вночі ворог атакував залізничну інфраструктуру у Миргородському районі. «У результаті виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС. Одна людина травмована, — вказано в повідомленні.

Прес-служба «Укрзалізниці» повідомляє, що внаслідок нічного обстрілу Полтавщини та тимчасового знеструмлення кількох дільниць у регіоні було задіяно резервні тепловози. Сталася затримка кількох пасажирських поїздів.