Рашисты атаковали железнодорожную инфраструктуру Полтавщины, возникли пожары

Ракурсhttps://racurs.ua/
Россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру в Миргородском районе, фото: Wikimedia Commons
Рашисты атаковали железнодорожную инфраструктуру Полтавщины, возникли пожарыhttps://racurs.ua/n209164-rashisty-atakovali-jeleznodorojnuu-infrastrukturu-poltavschiny-voznikli-pojary.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 вересня, атакували залізничну інфраструктуру у Миргородському районі Полтавської області.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Полтавської ОВА.
Вночі ворог атакував залізничну інфраструктуру у Миргородському районі. «У результаті виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС. Одна людина травмована, — вказано в повідомленні.
Прес-служба «Укрзалізниці» повідомляє, що внаслідок нічного обстрілу Полтавщини та тимчасового знеструмлення кількох дільниць у регіоні було задіяно резервні тепловози. Сталася затримка кількох пасажирських поїздів.
Станом на 07.00 пошкодження локалізовано, а напругу подано — поїзди (в тому числі приміські електропоїзди) надалі рухатимуться своїм ходом, — зазначили у компанії.