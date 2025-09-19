Пілоти БПЛА 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї бригади виявили захований у лісі пікап російських загарбників і знищили його ударом FPV-дрона.

Відповідне відео сьогодні, 19 вересня, опубліковане у Telegram-каналі батальйону.

Дощ вважається нельотною погодою через цілу купу зрозумілих факторів. Та пілоти 3 мотопіхотного батальйону 58 бригади доводять, що неможливого для них майже не існує, — наголошується в описі відео.