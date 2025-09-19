Читайте также
Уничтожение российских пушек, скриншот видео
ВСУ уничтожили российские пушки на Краматорском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n209201-vsu-unichtojili-rossiyskie-pushki-na-kramatorskom-napravlenii-video.htmlРакурс
На Краматорському напрямку захисники України ударами дронів знищили артилерійські гармати ворога.
Відповідне відео сьогодні, 19 вересня, опубліковане не Фейсбук-сторінці 5-ї окремої штурмової Київської бригади.
Підрозділи 5 штурмової бригади провели точну та скоординовану операцію з виявлення та нейтралізації ворожих артилерійських гармат на Краматорському напрямку, — вказано в описі відео.
На відео показано моменти завдання ударів та наслідки влучань.