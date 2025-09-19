Новости
Уничтожение российских пушек, скриншот видео

ВСУ уничтожили российские пушки на Краматорском направлении (ВИДЕО)

19 сен 2025, 14:56
999

На Краматорському напрямку захисники України ударами дронів знищили артилерійські гармати ворога.

Відповідне відео сьогодні, 19 вересня, опубліковане не Фейсбук-сторінці 5-ї окремої штурмової Київської бригади.

Підрозділи 5 штурмової бригади провели точну та скоординовану операцію з виявлення та нейтралізації ворожих артилерійських гармат на Краматорському напрямку, — вказано в описі відео.

На відео показано моменти завдання ударів та наслідки влучань.

Источник: Ракурс


