Знищення російських гармат, скріншот відео

ЗСУ знищили російські гармати на Краматорському напрямку (ВІДЕО)

19 вер 2025, 14:56
На Краматорському напрямку захисники України ударами дронів знищили артилерійські гармати ворога.

Відповідне відео сьогодні, 19 вересня, опубліковане не Фейсбук-сторінці 5-ї окремої штурмової Київської бригади.

Підрозділи 5 штурмової бригади провели точну та скоординовану операцію з виявлення та нейтралізації ворожих артилерійських гармат на Краматорському напрямку, — вказано в описі відео.

На відео показано моменти завдання ударів та наслідки влучань.

Джерело: Ракурс


