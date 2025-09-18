Новини
Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео

Дрони знищили засоби зв’язку рашистів на півночі України (ВІДЕО)

18 вер 2025, 13:33
На півночі українські безпілотники вивели з ладу засоби зв’язку рашистів, а також знищили техніку та позиції ворога.

Відповідне відео сьогодні, 18 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Оператори БПЛА прикордонного підрозділу «Шквал» на півночі країни знищили ворожі дрони, техніку та позиції, а також вивели з ладу засоби зв’язку противника, — вказано в описі відео.

