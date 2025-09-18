Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео

Ракурс

На півночі українські безпілотники вивели з ладу засоби зв’язку рашистів, а також знищили техніку та позиції ворога.

Відповідне відео сьогодні, 18 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.