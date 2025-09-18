Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео
Дрони знищили засоби зв’язку рашистів на півночі України (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n209170-drony-znyschyly-zasoby-zv-yazku-rashystiv-na-pivnochi-ukrayiny-video.htmlРакурс
На півночі українські безпілотники вивели з ладу засоби зв’язку рашистів, а також знищили техніку та позиції ворога.
Відповідне відео сьогодні, 18 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Оператори БПЛА прикордонного підрозділу «Шквал» на півночі країни знищили ворожі дрони, техніку та позиції, а також вивели з ладу засоби зв’язку противника, — вказано в описі відео.