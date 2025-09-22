В Киеве будут ежедневно перекрывать Крещатик во время общенациональной минуты молчания. Фото:

Хрещатик у Києві щодня перекриватимуть для вшанування пам’яті загиблих захисників.

Головну вулицю столиці перекриватимуть щодня о 9.00 на час загальнонаціональної хвилини мовчання. Київська міська військова адміністрація вже готує відповідне розпорядження. Очікується, що Хрещатик почнуть перекривати з 28 вересня. Про це очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив у Telegram.

Хрещатик — серце столиці. А столиця — серце і приклад для всієї України. Чекаю не розуміння, а поваги до тих, хто віддав життя за наше життя. Щодня 9.00. Зупинись. Вшануй, — зазначив чиновник.

За словами Ткаченка, відповідні вказівки нададуть для патрульної поліції, Центру організації дорожнього руху, департаменту транспорту та підрозділам, які відповідають за комунікації в громаді.

Нагадаємо, раніше Київська міська рада ухвалила рішення щодня о 9.00 оголошувати хвилину мовчання у громадському транспорті, на Хрещатику та Майдані Незалежності. Також хвилину мовчання вже оголошують на рекламних носіях і через мобільний застосунок «Київ Цифровий».