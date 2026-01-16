В Киеве ограничили внешнее освещение улиц и зданий. Фото:

https://racurs.ua/n211513-vneshnee-osveschenie-ulic-i-zdaniy-ogranichili-v-kieve.html

Ракурс

Додаткові обмеження на використання електроенергії запровадили в Києві.

З сьогоднішнього дня, 16 січня, в столиці обмежуватимуть зовнішнє освітлення вулиць та будівель. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі. Про це Київська міська військова адміністрація повідомила у Telegram.

Вирішено, що в місті тимчасово не вмикатимуть архітектурно-декоративне підсвічування будівель. Інтенсивність вуличного освітлення знизять до 20% від звичайної потужності. На ділянках, де яскравість технічно неможливо зменшити, вмикатимуть лише половину ліхтарів.

Також нововведення стосуватиметься й підсвічування житлових будинків, адміністративних та громадських споруд, а також рекламних конструкцій та інформаційних вивісок.

У КМВА закликали киян ощадливо споживати електроенергію, бо це допоможе уникнути перевантаження мереж і пришвидшити їх відновлення.

Тим часом міський голова Києва Віталій Кличко поінформував, що станом на середину сьогоднішнього дня близько 100 багатоповерхових будинків столиці залишаються без опалення. Комунальні служби не припиняють цілодобово ремонтувати пошкоджену росіянами критичну інфраструктуру.

А ситуація зі світлом, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається дуже складною.

Нагадаємо, міністр енергетики України Денис Шмигаль 16 січня під час виступу у Верховній Раді заявив, що всі будинки з електричним опаленням віднесені до об'єктів критичної інфраструктури для забезпечення безперебійного електропостачання, за винятком аварійних відключень.