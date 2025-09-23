Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото:

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що є «погана новина» щодо завершення російсько-української війни.

Турецький лідер наголосив, що не вірить у швидке війни РФ проти України. Також він висловив сумніви, що європейські країни у майбутньому зможуть надавати Києву економічну допомогу. І заявив, Україна «не здатна конкурувати з Росією» в економічному плані. Про це Ердоган сказав в інтерв’ю для Fox News.

Я не дуже вірю, що війна в Україні скоро закінчиться. Це не дуже гарна новина, — розповів він.

Президент закликав розглядати досвід Туреччини як приклад моделі переговорів між сторонами конфлікту, що Анкара нібито застосовує. І підкреслив, що турецька сторона намагається діяти як посередник, утримуючи діалог як з Україною, так і з РФ.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на початку вересня обговорив шляхи завершення війни в Україні з президентом РФ Володимиром Путіном та президентом України Володимиром Зеленським.

І після цього турецький лідер дійшов висновку, що обидва лідери «поки що не готові» до зустрічі. І наголосив, що останні переговори українсько-російських делегацій показують, що шлях до миру залишається відкритим.

Джерело: Fox News