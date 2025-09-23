Последствия атаки российских беспилотников по Запорожью, фото: ГСЧС

У Запоріжжі до 15 зросла кількість постраждалих внаслідок атаки російських «шахедів», яка сталася сьогодні, 23 вересня, вдень.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок ворожої атаки, яка сталась сьогодні вдень, 15 людей звернулись за допомогою лікарів. Із них шестеро отримали допомогу одразу та від госпіталізації відмовились, — зазначив він.

Також в результаті російської атаки загинув 45-річний чоловік.

Прес-служба ДСНС Запорізької області повідомляє, що вогнеборці ліквідували пожежу площею 70 кв. м.

На місцях влучань працювали усі екстрені служби міста. Від ГУ ДСНС залучався 31 рятувальник та 7 одиниць техніки, — зазначили у відомстві.

Прес-служба Запорізької обласної прокуратури повідомляє, що внаслідок атаки також були пошкоджені об'єкти інфраструктури та понівечені транспортні засоби, припарковані біля місць влучань.

Розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).