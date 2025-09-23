У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок атаки російських «шахедів» по місту (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n209266-u-zaporijji-zrosla-kilkist-postrajdalyh-vnaslidok-ataky-rosiyskyh-shahediv-po-mistu-video.htmlРакурс
У Запоріжжі до 15 зросла кількість постраждалих внаслідок атаки російських «шахедів», яка сталася сьогодні, 23 вересня, вдень.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Внаслідок ворожої атаки, яка сталась сьогодні вдень, 15 людей звернулись за допомогою лікарів. Із них шестеро отримали допомогу одразу та від госпіталізації відмовились, — зазначив він.
Також в результаті російської атаки загинув 45-річний чоловік.
Прес-служба ДСНС Запорізької області повідомляє, що вогнеборці ліквідували пожежу площею 70 кв. м.
На місцях влучань працювали усі екстрені служби міста. Від ГУ ДСНС залучався 31 рятувальник та 7 одиниць техніки, — зазначили у відомстві.
Прес-служба Запорізької обласної прокуратури повідомляє, що внаслідок атаки також були пошкоджені об'єкти інфраструктури та понівечені транспортні засоби, припарковані біля місць влучань.
Розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).