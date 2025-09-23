Наслідки російських ударів по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА

Російські загарбники сьогодні, 23 вересня, вдень завдали п’ять ударів дронами-камікадзе типу «Шахед» по Запоріжжю.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

5 ударів шахедами по Запоріжжю нанесли росіяни, — зазначив він.

Також Федоров повідомив, що внаслідок удару одна людина загинула. Також наразі відомо, що 12 людей звернулися за допомогою лікарів.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що рашисти за 20 хвилин здійснили п’ять ударів БПЛА по Запоріжжю.

Попередньо відомо, що загинув 45-річний чоловік, — зазначили у відомстві.

Зазначається, що один із ударів прийшовся по місцевому підприємству — виникла пожежа, яку вже ліквідували рятувальники. На місці працювали всі екстрені служби міста.