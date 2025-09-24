Морские дроны атаковали порт Туапсе. Фото: соцсети

Атака морських дронів відбулася 24 вересня на порт міста Туапсе Краснодарського краю РФ.

Росіяни виявили безпілотники в акваторії Чорного моря. Місцева влада закликали місцевих мешканців залишити прибережну смугу. Про це голова Туапсинського муніципального округа Сергій Бойко повідомив у Telegram.

Місцеві мешканці пишуть в соціальних мережах про вибухи та автоматні черги, з’явилися повідомлення й про обмеження зв’язку. У районі порту видно дим. Телеграм канали припускають, що був недоліт в районі резервуарного парку який відноситься до Туапсинського НПЗ.

Як відомо, порт Туапсе є одним із ключових у Чорному морі — розташований один із найбільших у країні-агресорці нафтових терміналів. Через цей порт транспортується нафта й нафтопродукти, вугілля, мінеральні добрива, металопродукція, а також зернові.

Нагадаємо, 24 вересня в Новоросійську внаслідок атаки дронів пролунала низка вибухів. Місцева влада заявила про двох загиблих та вісьмох постраждалих, пошкодження семи будинків, серед яких будівля готелю, а також 20 автомобілів.

Також заявлялося про пошкодження Каспійського трубопровідного консорціуму — міжнародної нафтопровідної системи, побудованої для доставки нафти із заходу Казахстану на термінали на Чорному морі поблизу Новоросійська.