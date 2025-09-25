Украинская ПВО ночью сбила 150 из 176 российских дронов. Фото:

Масовану атаку російських безпілотників відбила українська ППО.

У ніч на 25 вересня окупанти запустили 176 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотників інших типів із п’яти напрямків. З цих дронів майже 100 були «шахедами». Для захисту неба залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Попередньо відомо про збиття й подавлення 150 ворожих БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Ще 13 дронів влучили на восьми локаціях, а уламки впали на одній локації.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що в Харківській області росіяни завдали удару дроном по території комунального підприємства прифронтового селища Приколотне Вільхуватської громади Куп’янщини. Виникла пожежа в приміщенні і загинув 59-річний чоловік.

А у Вінницькій області внаслідок атаки російських дронів сталося влучання по об'єкту критичної інфраструктури. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, в ніч на 24 вересня РФ атакувала Україну 152 безпілотниками різних типів. Протиповітряна оборона змогла збити й подавити 126 ворожих БПЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Були влучання 26 дронів на семи локаціях.