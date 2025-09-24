Новини
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

152 БПЛА атакували Україну в ніч на 24 вересня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

24 вер 2025, 10:40
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 вересня (із 18.00 23 вересня) атакували Україну загалом 152 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 80 із них — «шахеди».

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих БПЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни;
  • зафіксовано влучання 26 ударних БПЛА на семи локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Нагадаємо, у Харкові після нічних атак безпілотників на енергетичну інфраструктуру міста виникли проблеми з електрикою.

