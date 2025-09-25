Неизвестные БпЛА следили за аэропортами и базой F-35 в Дании. Фото:

https://racurs.ua/n209304-neizvestnye-bpla-zafiksirovali-v-danii-oni-sledili-za-aeroportami-i-bazoy-f-16.html

Ракурс

Невідомі безпілотники знову з’явилися у повітряному просторі Данії.

Перше повідомлення про дрони у небі над аеропортом «Ольборг» з’явились близько опівночі 25 вересня. Летовище тимчасово закривали. Через цей інцидент час прильоту та вильоту змінили чотири рейси — два літаки SAS, один Norwegian та один KLM. Про це поліція Північної Ютлантії повідомила у соцмережі Х.

Згодом невідомі безпілотники зникли. Правоохоронці розпочали розслідування.

Неідентифіковані дрони, які спостерігали у Північній Ютландії, більше не перебувають над повітряним простором аеропорту «Ольборг», — зазначили поліцейські.

Також минулої ночі невпізнані БпЛА виявили біля аеропортів в Есб'єрзі, Сьоннербордзі. Також безпілотники стежили за авіабазою «Скрідструп», де базуються данські винищувачі F-16 та F-35.

Нагадаємо, головний аеропорт столиці Данії Копенгагену закривали 23 вересня через дрони. Тоді поліцейські не збили невідомі БпЛА, але упродовж кількох годин жоден літак не міг ані приземлитися, ані злетіти з аеропорту «Каструп».

Невідомі безпілотники тієї ночі фіксували й в Осло. Згодом правоохоронці затримали двох іноземців, які запустили дрон над фортецю Акерсгус, де розміщується штаб-квартира збройних сил Норвегії та Міністерство оборони країни.