Масштабні інциденти з невідомими дронами зафіксовані у Данії та Норвегії.

Аеропорт Копенгагена призупинив роботу через рух дронів. Упродовж кількох годин жоден літак не міг ані приземлитися, ані злетіти з аеропорту «Каструп», що поблизу данської столиці. Про це повідомляє Danmarks Radio.

Місцеві правоохоронці заявили, що це пов’язано з неідентифікованими безпілотниками, що літають у районі летовища. Поліція заявила про два чи три великих дрони.

Шведське видання Sydsvenskeren поінформувало, що кілька рейсів перенаправили до аеропорту Мальме, який розташований на схід від Копенгагена.

Невідомі дрони фіксували й в Осло. Аеропорт у норвезький столиці закривали на кілька годин з півночі за місцевим часом.

Як передає NRK, в Осло затримали двох іноземців, які запустили дрон над фортецю Акерсгус, де розміщується штаб-квартира збройних сил Норвегії та Міністерство оборони країни.

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії. Ці літаки були пробули в естонському небі 12 хвилин. Для перехоплення винищувачів РФ НАТО піднімало італійські F-35.

До цього російські безпілотники неодноразово порушували повітряний простір Польщі, Литви, Румунії та Молдови.

