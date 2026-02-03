Швеция и Дания усилят противовоздушную оборону Украины. Фото:

https://racurs.ua/n211840-shveciya-i-daniya-zakupyat-ukraine-sistemy-pvo-tridon.html

Ракурс

Швеція та Данія посилять протиповітряну оборону України.

Уряди цих країн виділять 2,6 млрд шведських крон (близько 290 млн дол.) на придбання систем протиповітряної оборони Tridon, розроблених шведською BAE Systems Bofors. Стокгольм надасть 2,1 млрд крон, а Копенгаген — близько 500 млн крон. Зенітно-ракетні комплекси Tridon особливо ефективні проти дронів. Про це 3 лютого заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон на спільній прес-конференції з данським колегою Троельсом Лундом Поульсеном у Гетеборзі, передає Reuters.

За словами Йонсона, нові системи дозволять ЗСУ створити цілий батальйон протиповітряної оборони.

Ця закупівля не тільки підтримує Україну на полі бою додатковим обладнанням, але й зміцнює наші виробничі потужності в Швеції, — наголосив він.

Як відомо, Швеція і Данія надають Україні військову та гуманітарну допомогу з перших днів вторгнення РФ.

Нагадаємо, наприкінці січня посол Німеччини в Україні Гайко Томс заявив, що Україна отримає найближчим часом нові системи ППО IRIS-T. Раніше Берлін передав Києву дев’ять систем IRIS-T.

Джерело: Reuters