33 мобільні теплоелектростанції та нові системи ППО передасть Україні Німеччина

Україна отримає нові системи ППО від Німеччини

Ракурс

Німеччина передасть Україні 33 мобільні теплоелектростанції, які прибудуть найближчим часом.

Посол Німеччини в Україні Гайко Томс заявив про це в інтерв’ю виданню «Суспільне».

Те, що відбувається тут щоночі, — це воєнні злочини. Це робиться винятково для терору цивільного населення, — наголосив посол. — Вам зараз потрібна підтримка, і ви її отримаєте.

Я вважаю, що ми вже є найбільшим партнером і в енергетичному секторі. Ми надаємо не лише генератори чи системи накопичення енергії, а подекуди й транспорт для ремонтних робіт в енергетиці. Тепер ми також передаємо 33 мобільні електростанції — комбіновані теплоелектростанції, — додав він.

За словами Томса, одна така мобільна електростанція може забезпечити теплом і електроенергією десятки тисяч людей:

Отже, ці 33 установки здатні забезпечити електроенергією мільйони людей в Україні. Виклик полягає в їх підключенні — так само, як і з генераторами, — але ми працюватимемо разом, щоб зробити це якомога швидше.

Також Україна отримає найближчим часом нові системи ППО IRIS-T.

Ми вже передали насправді дев’ять систем IRIS-T, наскільки мені відомо, і найближчим часом очікується постачання ще нових систем IRIS-T, — зазначив посол.

Він додав, що забезпечення протиповітряної оборони є «критично важливим» і Німеччина наразі є найбільшим партнером України у сфері надання ППО — хоча і розуміє, що цієї допомоги все ще недостатньо.

Томс нагадав, що наприкінці 2025 року Німеччина передала Україні два додаткові комплекси Patriot та продовжує постачання боєприпасів для систем ППО.

Я знаю, що цього все ще недостатньо. Як я вже казав, я також живу тут і розумію, якою є ситуація, я знаю реалії, — наголосив він. — Але ми робимо все, що можемо, і докладаємо максимум зусиль, щоб підтримати Україну — як через безпосередню допомогу енергетичному сектору, так і через надання засобів протиповітряної оборони.

Джерело: «Суспільне»