Ракурсhttps://racurs.ua/
«Транспортный безвиз» продлен еще на 15 месяцев, фото: PxHere
Украина и ЕС продлили «транспортный безвиз» — Минобщинhttps://racurs.ua/n209319-ukraina-i-es-prodlili-transportnyy-bezviz-minobschin.htmlРакурс
Міністерство розвитку громад та територій України та Єврокомісія сьогодні, 25 вересня, домовились про продовження «транспортного безвізу» — Угоди про лібералізацію вантажних перевезень — на 15 місяців.
Про це повідомляє прес-служба Мінгромад.
Таким чином «транспортний безвіз» діятиме щонайменше до березня 2027 року, — наголошують у Міністерстві. — Це означає, що українські перевізники та перевізники Європейського Союзу і надалі не потребуватимуть спеціальних дозволів для виконання двосторонніх і транзитних перевезень.
Угода традиційно діяла один рік. У червні 2024 року домовленості були продовжені втретє. Тоді ж сторони домовились, що лібералізація буде автоматично продовжена до кінця 2025 року у разі відсутності негативного вплину на сторони угоди та відсутність порушень.
Раніше продовження угоди було підтримано більшістю країн-членів Європейського союзу.
Пролонгація Угоди не передбачає запровадження оновлених правил її виконання. Як і раніше, перевізники з України та країн ЄС мають дотримуватись норм лібералізації перевезень. Зокрема, йдеться про маркування вантажівок, наявність ліцензії та документів на вантаж, — наголосили в міністерстві.
Зазначається, що в межах продовження угоди Україна зобов’язалась і надалі впроваджувати регулювання у сфері автомобільного транспорту, що відповідає євроінтеграційним зобов’язанням:
- до кінця 2026 року Україна має імплементувати ключові положення щодо ділової репутації компаній, використання смарт-тахографів, навчання менеджерів-управителів транспортних компаній;
- після 1 липня 2026 року нові зареєстровані в Україні вантажні транспортні засоби мають бути обладнані смарт-тахографами.
Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС була підписана у червні 2022 року як відповідь на повномасштабне російське вторгнення та руйнування логістичних ланцюгів.
Лібералізація перевезень дозволяє полегшити доступ України до світових ринків, забезпечує стабільний транзит товарів через країни Євросоюзу та зміцнює торгівельні зв’язки між Україною та ЄС, — зазначають у міністерстві.