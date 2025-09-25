«Транспортный безвиз» продлен еще на 15 месяцев, фото: PxHere

Міністерство розвитку громад та територій України та Єврокомісія сьогодні, 25 вересня, домовились про продовження «транспортного безвізу» — Угоди про лібералізацію вантажних перевезень — на 15 місяців.

Про це повідомляє прес-служба Мінгромад.

Таким чином «транспортний безвіз» діятиме щонайменше до березня 2027 року, — наголошують у Міністерстві. — Це означає, що українські перевізники та перевізники Європейського Союзу і надалі не потребуватимуть спеціальних дозволів для виконання двосторонніх і транзитних перевезень.

Угода традиційно діяла один рік. У червні 2024 року домовленості були продовжені втретє. Тоді ж сторони домовились, що лібералізація буде автоматично продовжена до кінця 2025 року у разі відсутності негативного вплину на сторони угоди та відсутність порушень.

Раніше продовження угоди було підтримано більшістю країн-членів Європейського союзу.

Пролонгація Угоди не передбачає запровадження оновлених правил її виконання. Як і раніше, перевізники з України та країн ЄС мають дотримуватись норм лібералізації перевезень. Зокрема, йдеться про маркування вантажівок, наявність ліцензії та документів на вантаж, — наголосили в міністерстві.

Зазначається, що в межах продовження угоди Україна зобов’язалась і надалі впроваджувати регулювання у сфері автомобільного транспорту, що відповідає євроінтеграційним зобов’язанням:

до кінця 2026 року Україна має імплементувати ключові положення щодо ділової репутації компаній, використання смарт-тахографів, навчання менеджерів-управителів транспортних компаній;

після 1 липня 2026 року нові зареєстровані в Україні вантажні транспортні засоби мають бути обладнані смарт-тахографами.

Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС була підписана у червні 2022 року як відповідь на повномасштабне російське вторгнення та руйнування логістичних ланцюгів.