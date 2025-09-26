Умер российский пропагандист Кеосаян, с января находившийся в коме

Тигран Кеосаян, фото: Kartina TV

Російський пропагандист Тігран Кеосаян помер у віці 59 років.

Про це сьогодні, 26 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомила його дружина пропагандистка Маргарита Сімоньян.

Кеосаяна шпиталізували наприкінці грудня 2024 року. У січні стало відомо, що він пережив клінічну смерть і впав у кому, в якій перебував подальші дев’ять місяців.

У липні Сімоньян повідомила, що стан її чоловіка не покращується. До цього у пропагандиста вже було два інфаркти — у 2008 та 2010 роках.

Кеосаян відомий своїми українофобними, сексистськими, расистськими, шовіністськими заявами та пропагандою. З 2016 року він вів пропагандистську програму «Международная пилорама» на російському телеканалі НТВ.

У 2022 році за поширення антиукраїнської пропаганди в російських ЗМІ щодо нього запровадив санкції Євросоюз.