Дания на 400 млн евро профинансирует производство оружия для ВСУ

Україна отримає нову військову допомогу від Данії.

Міністерство оборони Данії оголосило про виділення Україні пакета військової допомоги вартістю у 1,6 млрд крон, що дорівнює майже 400 млн євро. Це вже 27 пакет допомоги, який Копенгаген передає Україні. Про це данське Міністерство оборони 27 вересня повідомило на офіційному сайті.

Зазначається, що кошти виділяються на закупівлю озброєння в українських виробників для подальшої передачі Збройним силам України. Також частина грошей буде виділена й на «інші форми допомоги».

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен наголосив, що наразі є величезна потреба України у військовій підтримці. І данці вважають, що одним із найкращих способів допомогти — це збільшити внесок у українську оборонну промисловість.

Як відомо, в 2024 році Україна та Данія запровадили нову модель допомоги Україні та передачі озброєння, яку назвали «данською». Ініціатива передбачає, що союзники фінансують закупівлю озброєння для ЗСУ в українських виробників.

Нагадаємо, 12 вересня Данія запустила програму Ukraine Transition Program, яка діятиме три роки, а її бюджет становитиме 375 млн євро. Гроші з цієї програми мають піти на підтримку стійкості та раннє відновлення, енергетичну безпеку і перехід на зелену енергетику, а також розвиток енергетичних інституцій.